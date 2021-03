(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 15 MAR - È tornata la neve a Castelluccio di Norcia e sulle vette più alte dell'Appennino umbro-marchigiano. Nel fine settimana una perturbazione ha fatto scendere di nuovo le temperature e un'intensa nevicata ha interessato in particolare i monti Sibillini a partire dai mille metri di quota.

Castelluccio, uno dei luoghi simbolo della catena montuosa, è di nuovo coperto da un manto bianco, dopo che tra gennaio e febbraio è stato per settimane sotto anche un metro di neve.

Lunedì mattina la stazione di rilevazione delle temperature del Centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato, sempre a Castelluccio, il valore minimo di -5 gradi.

Ma il calo delle temperature si è avvertito un po' in tutta la regione. Oggi il tempo è in netto miglioramento e non sono previsti fenomeno piovosi o nevosi nemmeno per le prossime 24-36 ore. (ANSA).