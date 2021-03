Nessun vaccino Covid buttato per mancate adesioni in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Nessun vaccino AstraZeneca "buttato" in Umbria in seguito alle mancate adesioni registrate negli ultimi giorni. Lo ha assicurato il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, spiegando che per le sue caratteristiche "si conserva per sei mesi".

"Questo tipo di vaccino - ha sottolineato ancora D'Angelo - non ha bisogno di congelazione in quanto la conservazione avviene in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 e otto gradi".

Il commissario ha comunicato inoltre, che "per proseguire in modo celere la campagna di vaccinazioni, si stanno valutando nuove strategie sulla base del piano nazionale che ha modificato alcune priorità". (ANSA).