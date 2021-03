Consuelo Cosco nuovo capo di Gabinetto prefettura Terni

(ANSA) - TERNI, 15 MAR - Ha assunto servizio questa mattina in prefettura, a Terni, il nuovo capo di gabinetto, il viceprefetto aggiunto Consuelo Cosco, proveniente dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, dove ha ricoperto lo stesso incarico.

A Trento ha anche diretto le Aree di protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, oltre che di sistema sanzionatorio amministrativo, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Laureata in Giurisprudenza, la dottoressa Cosco è abilitata all'esercizio della professione forense. In carriera dal 2016, ha svolto i periodi di tirocinio operativo presso gli uffici centrali dell'amministrazione dell'Interno e presso la prefettura di Catanzaro. Nel 2018 è stata destinata, in missione, alla prefettura di Catanzaro e poi assegnata alla prefettura di Mantova, dove ha svolto le funzioni di capo di Gabinetto e si è occupata di applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Nell'accogliere il nuovo capo di gabinetto il prefetto emilio Dario Sensi si è detto "certo che la dottoressa Cosco saprà mettere al servizio della prefettura di Terni le sue particolari qualità professionali e umane". (ANSA).