Anche Umbria sospende somministrazioni AstraZeneca

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - La Regione Umbria ha sospeso tutte le somministrazioni del vaccino AstraZeneca a seguito delle disposizioni dell'Agenzia italiana del farmaco, Aifa, che ne ha deciso il divieto di utilizzo, "in via del tutto precauzionale e temporanea, su tutto il territorio nazionale".

L'Aifa stessa renderà nota "tempestivamente" ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose.

Il Commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus, Massimo D'Angelo, ha immediatamente informato i referenti dei punti vaccinali territoriali ed ospedalieri e dato mandato a Umbria Salute e Umbria Digitale di inviare tempestivamente messaggi sms o mail a tutti i prenotati con AstraZeneca per martedì e mercoledì, comunicando di non presentarsi per la vaccinazione. (ANSA).