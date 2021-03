A Spoleto si gira La donna per me con Mastronardi e Gabbani

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 15 MAR - Ci sarà anche Alessandra Mastronardi a Spoleto, da martedì 16 marzo, per le riprese di "La donna per me". E' infatti protagonista del film insieme ad Andrea Arcangeli. Lo ha annunciato la stessa attrice, in collegamento da Roma, durante la videoconferenza stampa di presentazione della commedia romantica prodotta da Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky.

"È la mia prima volta a Spoleto - ha detto Mastronardi - e sono felice visto che realtà come questa offrono agli attori un modo di lavorare più tranquillo e umano".

Insieme al regista Marco Martani, originario proprio di Spoleto, e ad Arcangeli, il resto del cast (già nella città umbra da qualche giorno) ha partecipato a una conferenza stampa dalla Sala del Consiglio comunale con gli attori Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta e anche il cantautore Francesco Gabbani, al suo primo ruolo cinematografico. In collegamento pure Andrea Occhipinti, produttore cinematografico e fondatore della Lucky Red, che dopo avere annunciato l'uscita in sala tra la fine di novembre e i primi di dicembre, ha spiegato la scelta di Spoleto.

Mastronardi, che interpreta Laura, ha parlato del suo personaggio. "Rappresenta varie donne - ha spiegato -, dalla 'hippie' che cerca libertà, all'architetto che si batte per i diritti umani e dell'ambiente. Un'esistenza che cambia per ogni universo e ogni scelta fatta dal suo futuro sposo Andrea che si risveglia ogni giorno in una vita diversa".

Applausi e ringraziamenti per l'esordiente Gabbani che "si è dedicato anima e corpo in una cosa nuova accettando questa sfida", come ha evidenziato il regista. "Sto vivendo questa esperienza - ha commentato il cantante - con l'entusiasmo del principiante. E sono contento di viverla proprio qua a Spoleto dove nel 2017 sono venuto per una tappa del mio tour: ho un ricordo bellissimo della serata in piazza Duomo con il concerto che è entrato poi nelle registrazioni del disco live". (ANSA).