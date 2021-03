Presidente vescovi umbri prega per fine pandemia

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 14 MAR - Preghiera nella cattedrale di Spoleto "per implorare dal Dio della misericordia la protezione e la liberazione da ogni male, in particolare per invocare la fine della pandemia da Covid". Protagonista l'arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra mons. Renato Boccardo.

Nell'omelia - della quale riferisce la diocesi - il presule ha ricordato che "Gesù è colui che trasforma, che sa dare fiducia, che manifesta un rispetto capace di abbracciare anche l'imperfezione". "Non rifiuta nessuno - ha aggiunto -, accoglie senza condizioni. Guardando a lui, alla sua croce, noi scopriamo come si separa il bene dal male, come camminare nella verità.

Dinanzi alla sua croce - ha proseguito mons. Boccardo - tutte le maschere cadono automaticamente, non ci possiamo più nascondere".

"Preghiamo - ha detto ancora l'arcivescovo - per implorare la difesa dal male: siamo grati alla ricerca degli scienziati e alla medicina, ma vogliamo allo stesso tempo non dimenticare che c'è un padre, Dio, che si prende cura dei suoi figli. E allora bussiamo al suo cuore chiedendogli che ci liberi dalla pandemia che attanaglia il mondo, ma anche della diffidenza, dalla paura e dalla mancanza di fiducia; chiediamogli di accompagnare il cammino dei ricercatori e degli scienziati, di illuminare i governanti, di prendersi cura dei malati, di curare tutte le ferite, di allontanare il male dal nostro cuore, di liberarci dall'egoismo e dall'autosufficienza. A ciascuno di noi, infine, è richiesto in questo tempo un supplemento di generosità e di sapienza: questa - ha concluso mons. Boccardo - è la 'medicina' da inventare ogni giorno nelle nostre case". (ANSA).