Sindaco Orvieto presenta il nuovo vice Mario Mazzi

ORVIETO (TERNI), 13 MAR - Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani ha presentato in una videoconferenza stampa dal Palazzo comunale, la nuova composizione della Giunta dopo l'ingresso dell'ing. Mario Angelo Mazzi che ha ricevuto l'incarico di vice sindaco e le deleghe a Urbanistica, Edilizia, Mitigazione del rischio sismico, geologico e idrogeologico, Patrimonio.

Presenti all'incontro anche gli assessori Piergiorgio Pizzo, Attività produttive e Sviluppo economico (già ha quelle al Bilancio e tributi), Gianluca Luciani, al quale è stata attribuita anche competenza su Viabilità e Traffico, Angela Maria Sartini e Carlo Moscatelli.

"E' una giornata importante - ha detto Tardani - perché l'ing.

Mazzi è a disposizione della città in un'altra veste quella di amministratore pubblico, dopo avere lavorato per lunghi anni alla direzione del settore Lavori pubblici e Urbanistica del Comune di Orvieto. Il suo curriculum professionale e le esperienze accumulate non solo all'interno dello stesso Comune di Orvieto ma anche in altre importanti istituzioni cittadine, dalla Fondazione Cro all'Opera del Duomo, parlano da sole".

