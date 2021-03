Sen. Modena in Commissione Bilancio Senato

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Nuovo incarico per la senatrice umbra di Forza Italia Fiammetta Modena. Su indicazione del suo Gruppo è infatti chiamata a fare parte della Commissione Bilancio in sostituzione permanente del vice ministro Pichetto.

"Sono molto contenta e onorata" ha detto all'ANSA la sen.

Modena. "In base all'art 81 della Costituzione - ha aggiunto - ogni norma deve avere il parere positivo della Commissione Bilancio per la copertura, altrimenti non è 'votabile'. È uno snodo cruciale. Mi permette di rendermi utile per i prossimi provvedimenti di carattere economico, a cominciare dal DL sostegni". (ANSA).