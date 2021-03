Femminicidio a Napoli, compagno a carabinieri, l'ho uccisa

(ANSA) - MONTEGABBIONE (TERNI), 13 MAR - Ha citofonato alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dicendo di avere "ucciso" la moglie il napoletano di 43 anni accusato di avere colpito con 12 coltellate a Napoli la compagna di 40 anni, ferita e poi morta in ospedale.

L'uomo al momento è trattenuto in caserma, in attesa che sia sentito dalla procura di Terni alla presenza del magistrato di turno e dei carabinieri del nucleo investigativo.

Dopo avere colpito con 12 coltellate la compagna, il quarantatreenne si è allontanato a bordo della propria auto.

Intorno alle 7 ha citofonato alla stazione umbra, dove gli ha aperto il comandante. A lui ha riferito di aver ucciso la moglie. (ANSA).