Complesso intervento mini invasivo all'ospedale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Eseguito all'ospedale di Perugia un intervento urgente mini invasivo di alta complessità ad una donna ricoverata in seguito a un incidente stradale. Impegnate un'equipe chirurgica multidisciplinare delle strutture complesse di Ortopedia e traumatologia, diretta dal prof. Auro Caraffa, e di Neurochirurgia, guidata dal dott. Corrado Castrioto.

Si è trattato - spiega il Santa Maria della Misericordia - di un intervento, eseguito per la prima volta in Umbria, di stabilizzazione spino pelvica con tecnica mini invasiva. In seguito al trauma la paziente ha infatti riportato la frattura del bacino e della colonna. L'equipe ha quindi deciso di intervenire urgentemente per ridare una stabilità alla paziente necessaria per impedire che il danno progredisse.

L' equipe chirurgica multidisciplinare ortoneurotraumatologica è stata guidata dal dottor Lorenzo Maria Di Giacomo, assistito dal dottor Rosari Petruccelli, di Ortopedia e traumatologia, e dal dottor Rodolfo Corinaldesi, assistito dal dottor Giovanni Ghetti, di Neurochirurgia, sotto la supervisione anestesiologica del dottor Sergio Falconi. (ANSA).