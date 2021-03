ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria vicina 90% dosi vaccino fatte

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - L'Umbria si avvicina al 90 per cento di dosi di vaccino Covid somministrate su quelle consegnate. Secondo i dati aggiornati dal ministero della salute a sabato pomeriggio ne sono state infatti inoculate 88.109 sulle 98.735 attualmente disponibili per la regione. Cioè l'89.2%.

Tra le categorie, il maggior numero di dosi, 33.530, sono andate al personale sanitario e socio sanitario, 25.794 agli ultraottantenni, e 13.064 al personale scolastico. Altre 6.571 sono state somministrate al personale non sanitario, 6.558 agli ospiti di strutture residenziali e 2.592 al personale delle forze armate.

I dati giornalieri della pandemia evidenziano intanto ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 471, 11 meno di ieri, 80 dei quali (uno in più) in terapia intensiva.

Lo riporta il sito della Regione. Si registrano però altri dieci morti.

I nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno sono 196, meno 11 per cento rispetto al giorno precedente, e i guariti 395. Gli attualmente positivi sono 209 meno di ieri, ora 6.152. Sono stati analizzati 3.454 tamponi e 2.724 test antigenici. Il tasso di positività è del 3,1 per cento sul totale (ieri 3,3) e del 5,6 (ieri 5,7) sui soli molecolari. (ANSA).