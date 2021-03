Accoltella moglie e scappa, poi si costituisce

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Ha accoltellato la moglie numerose volte e poi è fuggito. E' accaduto la notte scorsa a Napoli: la donna, 40 anni, è ricoverata in condizioni molto gravi e sta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico all'ospedale Cardarelli; secondo il bollettino medico la donna è in fin di vita.

L'uomo, dopo la fuga, si è costituito alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 4.30, nel quartiere di San Carlo Arena. La donna ha riportato diverse ferite. Sul fatto indagano sia la Polizia che i Carabinieri. (ANSA).