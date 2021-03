Progetto di formazione "Investiamo sul sociale"

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAR - Al via "Investiamo sociale", un programma di attività formative trasversale organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a sostegno delle associazioni del Terzo settore per accompagnare l'innovazione sociale e lo sviluppo economico del territorio, rivolgendosi in particolar modo alle fasce di popolazione più fragili.

Due i filonui. Il primo prevede una serie di moduli formativi finalizzati a fornire capacità manageriali, stimolare l'adozione di soluzioni creative, migliorare la capacità di collaborare e fare rete, nonché l'uso intelligente delle tecnologie digitali.

Il secondo consiste nell'apertura di un concorso per far crescere l'imprenditorialità sociale e sostenere progetti innovativi.

L'iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro online al quale sono intervenuti Cristina Colaiacovo, presidente della Fondazione Crpg, Daniela Monni, componente del comitato di indirizzo e presidente della commissione welfare e volontariato e i tre esperti Giuseppe Campana, Fabio Fraticelli (Techsoup Italia) e Giorgio Sordelli.

Come spiegato da Cristina Colaiacovo - riferisce la stessa Fondazione in un comunicato - "Investiamo sociale" soprattutto è una linea strategica che non si limita ad erogare risorse economiche ma punta ad offrire supporto e affiancamento agli Enti del Terzo settore attraverso risorse immateriali: "Il mondo del volontariato - ha affermato Colaiacovo - sta offrendo un contributo fondamentale per fronteggiare la crisi sanitaria e sociale"; "gli assetti che l'emergenza Covid-19 sta determinando non cesseranno quando finirà la fase critica, pertanto sarà fondamentale fare attenzione alle trasformazioni in atto ed acquisire competenze e strumenti adeguati per poter svolgere un ruolo peculiare per la tenuta del tessuto sociale ed economico, ma anche per il proprio futuro".

La Riforma del Terzo settore sarà oggetto di un ciclo di 13 incontri a partire dal prossimo aprile. Nel frattempo, la Fondazione sta lavorando alla messa a punto del bando per la partecipazione al concorso previsto che verrà realizzato in collaborazione con alcune prestigiose realtà regionali e nazionali. (ANSA).