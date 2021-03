ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria resta arancione, calo contagi

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAR - Ancora un calo dei ricoveri per Covid e del numero dei positivi nelle ultime 24 ore in Umbria, che resta in area arancione. Secondo i dati della Regione aggiornati al 12 marzo, le persone in ospedale sono 482 (cinque in meno di ieri), 79 delle quali (una in meno) in terapia intensiva. I nuovi contagi accertati sono 219 (meno 23 per cento rispetto a ieri), i guariti 448 e i morti sette. Gli attualmente positivi scendono così da 6.597 a 6.361. Il tasso di positività complessivo - antigenici e molecolari - è del 3,3 per cento e del 5,7 sui soli molecolari.

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato una nuova ordinanza che prevede che su tutto il territorio regionale, il sabato (già dal 13 marzo) potranno rimanere aperti tutti i negozi di vicinato. Chiuderanno invece alle 14 del sabato le medie e grandi superfici e rimarranno chiusi tutto il week end i centri commerciali. Domenica commercio chiuso fatta eccezione per farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole librerie e tabacchi.

Dal 15 marzo i servizi socio-educativi della prima infanzia e i servizi educativi della scuola dell'infanzia saranno svolti in presenza in Umbria, fatta eccezione per i distretti in cui si registrano particolari situazioni di diffusione del virus.

Le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado svolgeranno le lezioni con modalità a distanza al 100% in tutto il territorio regionale.

Torneranno in presenza in tutta l'Umbria i corsi individuali (ad esempio di musica, danza, teatro, lingue), con distanziamento di almeno due metri e utilizzo della mascherina ffp2.

Sono intanto 3.436 in Umbria gli ultraottantenni fragili ai quali i medici di medicina generale hanno somministrato la prima dose di vaccino a domicilio: lo rende noto l'assessore alla Salute della Regione, Luca Coletto.

Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, ha reso omaggio, a 12 mesi dalla scomparsa, al concittadino Ivano Pescari che per primo perse la vita in Umbria a causa della pandemia da coronavirus. (ANSA).