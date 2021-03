Umbria ferma somministrazione lotto ABV2856 vaccino Astrazeneca

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Anche l'Umbria ha bloccato l'utilizzo delle dosi di vaccino Astrazeneca ricomprese nel lotto ABV2856 in seguito al divieto da parte dell'Aifa. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

La Regione Umbria ha sottolineato di essersi "immediatamente attivata". L'assessore Coletto ha reso noto che l'ultima somministrazione di dosi provenienti dal lotto ABV2856, "è antecedente" alla comunicazione dell'Aifa.

La Regione ha dato mandato di bloccare l'utilizzo del vaccino e di trattenere le dosi non utilizzate del lotto in questione.

