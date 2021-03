Rt Umbria intorno a 0,96 su media mobile sette giorni

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - E' "intorno a 0,96" l'indice Rt per l'epidemia Covid in Umbria in base alla media mobile a sette giorni. Lo ha detto Carla Bietta, del Nucleo epidemiologico della Regione, nella conferenza stampa settimanale di aggiornamento.

Bietta ha parlato di "una fase di tendenziale stabilità che si mantiene però con una numerosità di casi ancora consistente e cioè superiore a 200 al giorno".

L'indice Rt, comunque, "è minore quindi al più alto dato italiano". (ANSA).