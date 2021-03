Poliziotti in servizio trovano due cani e li riportano a casa

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 11 MAR - E' stata la polizia, impegnata in un servizo di controllo a Bastia Umbra, a soccorrere e riportare a casa due cuccioloni di pastore tedesco che si erano smarriti.

Lungo il percorso verde che costeggia il fiume Tevere, personale della squadra volante del commissariato di Assisi è stato affiancato dai due cani, soli e palesemente spaventati e disorientati.

I poliziotti si sono avvicinati e i due pastori tedeschi con un balzo sono entrati nell'auto di servizio.

Gli agenti hanno allertato il servizio veterinario per la lettura del chip.

Una volta accertata la proprietà dei due cani, sono stati gli stessi poliziotti a riconsegnarli alla famiglia e sprattutto alle due giovani padroncine in pena - riferisce la questura - per la loro improvvisa scomparsa. (ANSA).