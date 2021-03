In Umbria nessun allarme per posti letto ospedali

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Nessun particolare allarme in Umbria per quanto riguarda i posti letto Covid negli ospedali.

Lo ha sottolineato il commissario per l'emergenza Massimo D'Angelo, spiegando che in base ai dati di Agenas "si riscontra un'occupazione del 58 per cento nelle terapie intensive e del 48 per cento in area non critica".

"E' evidente - ha detto D'Angelo all'ANSA - che nell'area dove si sono diffuse le varianti c'è stato un aumento della pressione sugli ospedali ma senza che si siano mai verificate particolari criticità. Abbiamo adottato piani specifici che hanno consentito di gestire al meglio l'occupazione dei posti letto". (ANSA).