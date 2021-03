Commissario, potenziato Piano vaccini Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - E' stato "fortemente potenziato" il sistema delle vaccinazioni anti Covid in Umbria. Lo ha sottolineato il commissario regionale per l'emergenza Massimo D'Angelo durante la conferenza stampa di aggiornamento settimanale.

Nel corso dell'incontro è stato spiegato che anche il piano vaccinale umbro cambierà modello, in base a quello nuovo nazionale del Governo che ha modificato le priorità per la somministrazione. D'Angelo ha comunque rivendicato "l'appropriatezza" raggiunta finora dall'Umbria rispetto al piano nazionale perché "non ha né anticipato né posticipato categorie cui bisogna tendere per garantire un intervento omogeneo su tutto il territorio nazionale".

Il commissario ha poi sottolineato che mentre il primo marzo il numero delle dosi inoculate era 33.367, il 10 marzo era 60.971 con un incremento del 45%.

D'Angelo ha aggiunto che per rendere più capillare sul territorio gli interventi, la Regione intende agire in tre direzioni: i punti vaccinali ospedalieri, quelli nei territori, che si stanno incrementando, e con i 720 medici di assistenza primaria. "Si sta valutando - ha annunciato - la possibilità di un loro coinvolgimento massivo nella campagna vaccinale, qualora arrivi un'adeguata quantità di dosi, visto che con i medici di famiglia abbiamo avuto importanti risultati, toccando quota 75% nelle campagne vaccinali influenzali. Se la consegna delle dosi sarà congrua con questa triplice azione saremo tempestivi".

(ANSA).