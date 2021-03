ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, ancora in calo i ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Seppure con 'piccoli' numeri, si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali dell'Umbria che anche oggi registrato un calo dei ricoverati Covid, ora 487, sei meno di ieri, 80 dei quali (stabili) nelle terapie intensive.

Intanto la Regione ha "fortemente potenziato" il piano dei vaccini.

Riguardo ai dati dei contagi, nell'ultimo giorno sono stati registrati 283 nuovi casi, 322 guariti e quattro morti. Con 43 attualmente positivi in meno, ora 6.597.

Sono stati analizzati 3.731 tamponi e 2.520 test antigenici.

Il tasso di positività totale è del 4,5 per cento (ieri 4,3) e del 7,5 sui soli molecolari (era 7,4).

Dalla conferenza stampa di aggiornamento settimanale è poi emerso che è "intorno a 0,96" l'indice Rt per l'epidemia Covid in Umbria in base alla media mobile a sette giorni. A riferirlo è stata Carla Bietta, del Nucleo epidemiologico della Regione.

Ha quindi parlato di "una fase di tendenziale stabilità che si mantiene però con una numerosità di casi ancora consistente e cioè superiore a 200 al giorno". L'indice Rt, comunque, "è minore quindi al più alto dato italiano".

Nello stesso incontro l'assessore regionale alla Sanità ha rilevato che la diffusione del Covid è in "lenta discesa" in provincia di Perugia mentre risulta in "rapida risalita" nel ternano.

Riguardo ai vaccini, il commissario per l'emergenza Massimo D'Angelo ha ricordato che mentre il primo marzo il numero delle dosi inoculate era 33.367, il 10 marzo era 60.971 con un incremento del 45%. Ha poi spiegato che per rendere più capillare sul territorio gli interventi, la Regione intende agire in tre direzioni: i punti vaccinali ospedalieri, quelli nei territori, che si stanno incrementando, e con i 720 medici di assistenza primaria. (ANSA).