Perugia tra protagoniste progetto nazionale weTree

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Perugia è tra le città protagoniste del progetto nazionale weTree, nato per iniziativa, tra gli altri, di Ilaria Borletti Buitoni, vice presidente del Fai, e di Ilaria Capua, scienziata che dirige il centro di eccellenza One health dell'Università della Florida, e che si propone di promuovere "attraverso l'impegno femminile una nuova cultura e una rinnovata sensibilità verso l'ambiente, il verde e il contesto nel quale vivono i cittadini tanto fondamentale per la loro salute".

WeTree, in ogni città, si impegna a donare un progetto verde e a sostenere una serie di iniziative che premino l'impegno femminile e quello per l'ambiente.

Il cuore del progetto è racchiuso - spiegano i promotori - nel suo Patto, otto "azioni concrete per sostenere una rinnovata sostenibilità e la rinascita delle nostre società: prendersi cura delle piante non significa soltanto tutelare l'ambiente ma anche prevenire le malattie dell'uomo, ridurre la povertà e dare impulso allo sviluppo economico".

Il progetto weTreePerugia "Gli alberi custodi" comprende il recupero di tutta l'area verde davanti al Tempio di Sant'Angelo con la piantumazione di cinque cipressi d'alto fusto e la loro manutenzione per 5 anni. Sarà dedicato a Vincenza Losito Baldasserini.

"Fin dall'inizio abbiamo colto il valore e l'importanza di questa iniziativa, tesa alla creazione di bellezza e alla valorizzazione dell'ambiente, sfida del nostro presente e del futuro, verso cui dovrebbe essere indirizzato ogni impegno sociale e civico e a Perugia stiamo adottando tutte le misure necessarie per adempiere al meglio alla proposta weTree" ha sottolineato il sindaco Andrea Romizi. (ANSA).