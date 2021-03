Corso Scuola umbra su prevenzione della corruzione nella pa

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Superano quota 140 le iscrizioni al corso di formazione online dedicato al sistema di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. "Impegnata a sostenere le pubbliche amministrazioni nella più agevole attuazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione" sottolinea l'amministratore unico Marco Magarini Montenero.

"La prevenzione di illeciti - sostiene ancora Magarini Montenero - non può e non deve esaurirsi in un mero adempimento formale, ma richiede un'organizzazione sempre più preparata ed imparziale. Formazione e cultura della legalità possono contribuire a contrastare i fenomeni corruttivi. L'esperienza maturata su vari fronti ci invita a tenere alta la guardia soprattutto in situazioni emergenziali come quella in corso. È proprio in questi momenti di crisi che il rischio corruttivo aumenta ed occorre rafforzare i presidi di trasparenza". (ANSA).