Azienda dona 20 saturimetri a ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - "Questa è una donazione per sostenere il lavoro quotidiano di tutto il personale dell'ospedale di Perugia impegnato nella lotta contro il Covid 19 e non solo. Ma è anche un gesto in memoria del nostro amato socio, Carlo Nucci che ha lasciato un vuoto profondo in tutti noi": così il vice presidente di Susa spa, azienda di trasporto e logistica di Corciano, Valentina Lucaccioni, ha donato all'ospedale di Perugia 20 saturimetri elettromedicali palmari Nellcor, modello Pm10n .

"Un contributo che il Cda di Susa ha voluto per sostenere i sanitari - ha detto Lucaccioni - che con tanto spirito di sacrificio e amore ogni giorno si prendono cura dei pazienti affetti dalle più disparate patologie".

Una cerimonia breve ma intensa quella che si è svolta al Creo di Perugia, cui hanno partecipato i figli di Carlo Nucci (scomparso a causa del Covid il 6 novembre scorso), Bruno e Carla, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Marcello Giannico e Piero Rosi direttore della Bioingegneria e ingegneria clinica dell'ospedale.

"Nei giorni di degenza di nostro padre - hanno spiegato i figli dell'imprenditore - abbiamo sempre riscontrato grande attenzione, umanità e disponibilità da parte del personale ospedaliero. E crediamo quindi che la comunità si aiuti anche con piccoli gesti come questo e che il personale ospedaliero che è in trincea tutti i giorni, vada ringraziato e sostenuto".

"Grazie, grazie davvero per questo splendido gesto - ha detto Giannico - vi siamo grati poiché questo è una sorta di riconoscimento del lavoro che svogliamo con impegno e professionalità tutti i giorni. Il 'caregiver' è aspetto fondamentale nel nostro ospedale ed è importante che i nostri sanitari si interfaccino nel migliore dei modi con i familiari poiché a volte è anche su questi aspetti che ci giochiamo un parere o la nostra stessa reputazione". (ANSA).