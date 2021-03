ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, ancora calo attuali positivi

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Nel giorno in cui l'Umbria fa segnare un numero record di guariti dal Covid, 517, il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale, docente all'Università di Perugia, sottolinea che i dati della pandemia continuano a mostrare un andamento "favorevole" per una evoluzione positiva.

Con l'ANSA, il professor Gammaitoni ha parlato di una riduzione "costante e significativa" degli attualmente positivi mentre anche nei comuni della provincia di Perugia più colpiti, come Foligno e Città di Castello, i dati mostrano che sembra sia stato raggiunto il picco dei contagi. Il fisico ha invitato a essere "ottimisti ma con la massima prudenza nei comportamenti".

"Prosegue l'andamento positivo delle ultime due settimane" ha detto ancora il professor Gammaitoni. Che ha definito "buona e non preoccupante" anche la situazione di Terni.

Tornano intanto sotto a 500 i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 493, 17 in meno di ieri secondo i dati aggiornati dalla Regione. Nelle terapie intensive si trovano 80 pazienti, uno in più. Ancora in calo gli attualmente positivi, 6.640, 230 meno di ieri. I nuovi positivi sono stati 296, nove i morti e 517, come detto, i guariti. I tamponi analizzati sono stati 3.977 e i test antigenici 2.852. Il tasso di positività sul totale è del 4,3 per cento (ieri 2,7) e del 7,4 per cento sui soli molecolari (ieri 4,87).

Sul fronte dei vaccini sono state somministrate 76.902 delle 98.735 dosi consegnate, pari al 77.9% del totale. (ANSA).