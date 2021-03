(ANSA) - TERNI, 09 MAR - Una vacanza in Valnerina per i bambini oncologici e le loro famiglie: a regalarla sarà l'associazione di volontariato I Pagliacci, grazie ad un progetto che coinvolge le strutture ricettive e turistico-ricreative di Arrone, Montefranco, Ferentillo e Polino, il Comitato per la vita Daniele Chianelli e le aziende ospedaliere di Terni e Perugia. L'iniziativa "Ti abbraccio con un sorriso" è stata presentata in una conferenza online dal presidente della onlus, Alessandro Rossi.

"Abbiamo scelto una data simbolo - ha detto - a un anno esatto dall'annuncio del primo lockdown generalizzato, per dare un messaggio di speranza". Il progetto, ha spiegato poi Rossi, partirà a giugno e permetterà ai bimbi malati di trascorrere qualche giorno di vacanza "in modo completamente gratuito, libero e all'insegna dell'inclusività". I piccoli e le loro famiglie avranno la possibilità di svolgere attività ricreative e di animazione all'interno delle strutture, oltre che di visitare i principali siti turistici del territorio, come la Cascata delle Marmore e il lago di Piediluco.

"La zona è molto accessibile anche ai disabili e ai malati gravi - ha aggiunto il presidente de I Pagliacci -, così come le strutture ricettive sono all'avanguardia. Quasi tutte quelle presenti nei quattro comuni hanno già dato la loro adesione e mi auguro che questa possa crescere".

Per Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita Daniele Chianelli, anche lui intervenuto in conferenza insieme ai rappresentanti dei Comuni coinvolti, si tratta di "un'iniziativa bellissima, che rispecchia lo spirito delle attività e dei progetti dello stesso Comitato, quello di distrarre piccoli pazienti e famiglie dalle preoccupazioni della malattia". (ANSA).