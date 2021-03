Tribunale diritti malato Terni, sottovalutati medici famiglia

(ANSA) - TERNI, 09 MAR - "La sensazione è che talvolta chi si trova in cabina di regia dimentica, o quantomeno, sottovaluta l'apporto dei medici di famiglia": Daniele Giocondi, responsabile del Tribunale per i diritti del malato di Terni ricorda il ruolo, le conoscenze e le competenze dei medici di medicina generale, in questo momento di pandemia. "Come Tribunale per i diritti del malato di Terni, abbiamo ricevuto tante segnalazioni di professionisti che si sentono lontani della gestione della sanità pubblica; si decide senza chiamare chi ha in cura i cittadini, conoscendone patologie e storia clinica. Una utente condizione di frustrazione" ha aggiunto.

"Chi ha informazioni migliori sui cittadini se non il medico di famiglia - prosegue Giocondi in una nota -, il Tribunale del malato vuole ribadire che non è rinviabile un piano di vaccinazione che non dia priorità ai pazienti fragili, e per questo va coinvolto celermente l'Ordine dei medici, perché vengano date disposizioni immediate agli associati".

Il presidente sollecita la Regione, dopo avere coinvolto i medici di base nel piano vaccinazione, nella consegna dei presidi necessari per svolgere l'attività. (ANSA).