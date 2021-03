Tesei, possiamo fare 5 mila dosi vaccino Covid al giorno

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - "L'Umbria ha una capacità di vaccinazione per il Covid che ci potrà permettere di somministrare 5 mila dosi al giorno, più del doppio rispetto a 15 giorni fa. Se avessimo i vaccini saremmo in grado di coprire tutta la popolazione umbra, compresi perfino i neonati, in cinque mesi": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa. "Ovvero ad agosto potremmo avere coperto almeno con la prima dose tutta la popolazione umbra, se avessimo i vaccini" ha aggiunto.

"Ho chiesto e continuo a chiedere a gran voce al Governo - ha annunciato Tesei - anzitutto il riequilibrio delle dosi per popolazione, 16 mila dosi che spettano all'Umbria ma non furono consegnate da Arcuri nonostante le puntuali richieste fatte da me e dalla Sanità. Ci sono poi ulteriori 50 mila dosi chieste al ministro Speranza. C'era stato assicurato che si sarebbe valutata questa situazione e spero - ha detto Tesei - sia anche all'attenzione delle linee direttive del nuovo commissario proprio per combattere le varianti". (ANSA).