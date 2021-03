Da mercoledì aperto ospedale da campo Regione

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Da mercoledì sarà aperto ufficialmente l'ospedale da campo della Regione Umbria realizzato con risorse della Banca d'Italia e collocato a ridosso del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Al momento la struttura sarà usata come "osservazione breve intensiva" del pronto soccorso per pazienti acuti Covid.

Decisione che è arrivata "dopo un'attenta analisi della situazione e delle opportunità migliori al momento", come ha annunciato nel corso di una video conferenza stampa il direttore generale dell'Azienda ospedaliera perugina, Marcello Giannico, che ha illustrato quindi le caratteristiche e le modalità con cui funzionerà inizialmente la struttura da campo.

Spazi che quindi sono stati ridisegnati, come ha spiegato Giannico, anche "per diversificare il percorso sporco da quello pulito, risolvendo quindi un problema strutturale di separazioni in fase di ricovero, permettendo pure un migliore flusso delle ambulanze".

Come ha annunciato ancora il dg, l'Ospedale da campo sarà coordinato dal direttore del pronto soccorso, Paolo Groff, il quale gestirà inizialmente 10 posti letto di osservazione breve intensiva (spazio nel quale il paziente viene controllato ed eventualmente stabilizzato per far sì che nelle 24 ore successive sia ricoverato o dimesso) che potranno aumentare, se necessario, fino a 22. (ANSA).