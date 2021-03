ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria dati ancora incoraggianti

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - I numeri giornalieri sulla pandemia Covid continuano a fare segnare ancora un andamento incoraggiante ma la Regione prosegue il lavoro per potenziare la rete ospedaliera e per incrementare le vaccinazioni.

La presidente Donatella Tesei ha annunciato che "l'Umbria ha una capacità di vaccinazione che ci potrà permettere di somministrare 5 mila dosi al giorno". "Se avessimo i vaccini - ha aggiunto - saremmo in grado di coprire tutta la popolazione umbra, compresi perfino i neonati, in cinque mesi".

Sul fronte ospedaliero la governatrice nell'ottica di una eventuale fase 4 della pandemia la regione arriverà a "800 posti di ospedalizzazione entro fine marzo" e, a settembre, "a 180 di terapia intensiva dai 141 attuali".

I dati relativi alla situazione nell'ultimo giorno evidenziano che i ricoverati Covid sono in calo negli ospedali dell'Umbria, oggi 510, sei meno di ieri, 79 dei quali, cinque in meno, in terapia intensiva.

Registrati nell'ultimo giorno 232 nuovi positivi, 310 positivi e sette morti. Gli attualmente positivi sono ora 6.870, 85 in meno di ieri.

Processati 4.762 tamponi e 3.761 test antigenici. Con un tasso di positività del 2,7 sul totale e del 4,87 sui soli molecolari.

Da domani, intanto, sarà aperto ufficialmente l'ospedale da campo della Regione realizzato con risorse della Banca d'Italia e collocato a ridosso del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Al momento la struttura sarà usata come "osservazione breve intensiva" del pronto soccorso per pazienti acuti Covid.

