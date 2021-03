Tardani, impegno per reale parità uomo-donna

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 08 MAR - "Questo 8 marzo 2021 sia davvero un buon giorno teso ad intensificare l'impegno di tutti verso una reale parità tra uomo e donna e per sconfiggere la piaga della violenza": a dirlo è il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, rivolgendo a tutte le donne gli auguri in occasione della Giornata internazionale della donna.

"Dopo un anno di emergenza sanitaria che sembra interminabile - scrive il sindaco in una nota -, questa 112/a Giornata internazionale vede le donne sempre più in prima linea in ogni campo, nel dare il loro contributo fondamentale alla lotta contro la pandemia, che tuttavia ha doppiamente penalizzato proprio le donne sul piano occupazionale e sociale ed esponendole ancora più drammaticamente alla violenza maschile".

Sempre a detta di Tardani "questo 8 marzo ci chiama tutti a moltiplicare gli sforzi per aiutare e sostenere le donne con politiche mirate al lavoro, alla famiglia, al sociale, contro la violenza e per nuovi percorsi di educazione al rispetto della donna nella società presente e futura".

Il sindaco annuncia poi che il Comune, capofila della Zona Sociale n. 12, sostiene il nuovo progetto del Centro antiviolenza di Orvieto finalizzato ad attivare "alloggi in emergenza per contrastare la violenza contro le donne e i loro figli minori".

Il nuovo progetto dell'Associazione L'Albero di Antonia ha ottenuto un finanziamento regionale al quale si sommerà il cofinanziamento dei Comuni della Zona Sociale n. 12 nella misura del 20%. (ANSA).