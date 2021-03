Cominciate vaccinazioni Covid personale carcere Terni

(ANSA) - TERNI, 08 MAR - Iniziate le vaccinazioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria del carcere di Terni, insieme a tutti gli operatori.

Il vaccino è stato somministrato direttamente dal personale sanitario ed infermieristico del presidio sanitario Usl Umbria2, che ha operato in una sala attrezzata presso la struttura di Sabbione. Si prevede che le operazioni (con AstraZeneca) si concluderanno entro la fine del mese. Subito dopo, e comunque entro marzo, si proseguirà con la vaccinazione dei detenuti, attualmente 486.

"Sono soddisfatto di essere stato il primo ad essere vaccinato" ha commentato il comandante del reparto, Fabio Gallo.

"Con tale gesto - ha proseguito - volevo rappresentare per tutti un messaggio di speranza e di ripresa alla quotidiana normale attività, ma anche esprimere quel senso di responsabilità verso sé stessi e soprattutto verso gli altri, sottolineando il grande concetto di squadra che muove la totalità del personale di polizia penitenziaria che ogni giorno svolge il complesso ed impegnativo lavoro di garanzia dell'ordine e la sicurezza dell'istituto". (ANSA).