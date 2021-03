Trecento telefonate a 112 e a carabinieri in un mese, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - Ha telefonato per circa 300 volte, nel solo mese di febbraio, al numero unico di emergenza 112 e all'utenza del comando stazione carabinieri di Montecastrilli, senza avere reali necessità o esigenze specifiche: per questo un cittadino tedesco di 54 anni, domiciliato in provincia di Terni e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dall'Arma.

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, minaccia a pubblico ufficiale e ad incaricato di un pubblico servizio, molestie a mezzo telefono e oltraggio a pubblico ufficiale i reati che gli vengono contestati a seguito delle indagini svolte dai militari.

L'uomo - riferiscono i carabinieri - avrebbe minacciato gli operatori che rispondevano al telefono con il solo intento di creare una turbativa e un disservizio. (ANSA).