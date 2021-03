Ferito giovane accoltellato durante lite a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - Un giovane è rimasto ferito in modo non grave dopo essere stato accoltellato nella serata di sabato a Terni.

E' successo intorno alle 19 in zona San Francesco.

Sull'episodio sono in corso indagini da parte della squadra volante e della squadra mobile della questura.

Secondo quanto riferito, l'accoltellamento è avvenuto nel corso di una lite fra ragazzi.

Il giovane ferito ha 24 anni ed è stato colpito ad una mano con diverse coltellate. E' stato trasportato al pronto soccorso e la prognosi non è riservata.

Quando è stato soccorso era cosciente. Le sue condizioni - in base a quanto si apprende - non sarebbero quindi gravi.

Sul posto - la zona della 'movida' cittadina - erano presenti diverse persone, che affollavano il centro nonostante i negozi fossero chiusi.