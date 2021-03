In Umbria ancora un giorno con più guariti di nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAR - Ancora un giorno con più guariti dal Covid che nuovi positivi in Umbria. Dove - in base ai dati della Regione - gli attualmente positivi sono scesi ancora e sono attualmente 7.603, 134 in meno di ieri.

Nell'ultimo giorno ci sono stati 295 nuovi positivi, 422 guariti e sette morti.

Sono stati analizzati 3.738 tamponi e 2.763 test antigenici.

Con un tasso di positività totale del 4,5 per cento (ieri 3,89) e del 7,8 sui soli molecolari (ieri 7,4).

Stabile il quadro dei ricoverati in ospedale 517 uno in meno, 86 dei quali (quattro in più) nelle terapie intensive. (ANSA).