(ANSA) - PERUGIA, 04 MAR - E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Perugia ed Agenzia delle Dogane e Monopoli per contrastare la contraffazione dei prodotti.

A firmare l'atto sono stati l'assessore al commercio e sport Clara Pastorelli ed il direttore interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria, Roberto Chiara.

La collaborazione, delle durata di due anni, rinnovabile previa intesa tra le parti, sarà finalizzata a sviluppare un'azione coordinata tra il Corpo di polizia locale e l'Ufficio delle Dogane di Perugia, con la creazione di un tavolo di lavoro permanente volto al coordinamento degli interventi, allo scambio delle informazioni e alla gestione delle risorse professionali.

Questi - spiega il Comune - gli obiettivi del protocollo sono lo scambio di informazioni, al fine di rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione ed agli altri fenomeni illeciti con l'individuazione delle aree di intervento; favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore negli acquisti, contrastando l'evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata ed altresì consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato più trasparente; instaurare la cooperazione tra il Corpo di polizia locale e l'Ufficio delle Dogane di Perugia al fine di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e contrarie alle norme sul commercio internazionale. (ANSA).