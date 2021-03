Foligno, dall'8 marzo nuovo punto vaccinale

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 04 MAR - Il nuovo punto vaccinale territoriale di Foligno da lunedì 8 marzo si trasferisce dalla sala Alesini delll'ospedale "San Giovanni Battista" alla nuova postazione del complesso Enac, presso l'aeroporto di via Cagliari.

Il personale degli Uffici tecnici, della direzione del Patrimonio e del servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'Azienda Usl Umbria 2 è al lavoro per programmare gli ultimi interventi in vista dell'apertura, ormai prossima, della nuova sede. La postazione di via Cagliari sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 14.30 alle ore 19 mentre il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle 14.30 alle 19 e la domenica dalle 8.30 alle 14 le vaccinazioni continueranno ad essere eseguite nella sala Alesini della struttura ospedaliera. A partire dall'8 marzo, quindi, tutti gli assistiti con prenotazione e appuntamento programmato dal lunedì al venerdì dovranno recarsi nella nuova postazione Enac dell'aeroporto di Foligno mentre il sabato, mattina e pomeriggio e la domenica mattina dovranno raggiungere il presidio ospedaliero "San Giovanni Battista". In questa fase la campagna regionale prevede la somministrazione di dosi vaccinali ai cittadini ultraottantenni, al personale docente degli istituti scolastici, alle forze di pubblica sicurezza. Nella sede di Foligno, i team vaccinali del distretto sociosanitario diretto dalla dottoressa Giuliana Fancelli somministrano circa 250 dosi al giorno, un numero destinato ad aumentare sensibilmente - spiega la Usl - nelle prossime settimane. (ANSA).