Esperti, in Umbria curva Covid in discesa costante

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAR - La curva che caratterizza l'andamento in Umbria della pandemia Covid "è in discesa costante ormai da una ventina di giorni". E' quanto emerso dalla conferenza stampa di aggiornamento settimanale tenuta dalla Regione. Marco Cristofori, del nucleo epidemiologico ha comunque rilevato che il calo è "piuttosto lento e non repentino" rispetto alla fase precedente.

Per gli esperti è importante la diminuzione degli attualmente positivi "perché significa che ci sono più guariti di nuovi casi".

Riguardo all'indice Rt è stato spiegato che la media mobile a sette giorni è 0,88 contro un dato nazionale di 1,1. (ANSA).