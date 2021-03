AGRIcoltura100, prima classificata azienda umbra

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAR - Valorizzare il contributo dell'agricoltura alla ripresa e alla crescita sostenibile del Paese: questo lo scopo di AGRIcoltura100, un progetto nato dalla volontà di Confagricoltura e di Reale Mutua di rilevare la sostenibilità delle imprese agricole e monitorarne l'evoluzione nei prossimi anni. Prima nella graduatoria finale stilata per questa prima edizione è una azienda umbra operante nel settore vitivinicolo: la Società Agricola Barberani di Orvieto. La presentazione è avvenuta oggi nel corso di un incontro online moderato da Sebastiano Barisoni, vice direttore esecutivo Radio24, in cui è intervenuto anche il ministro all'Agricoltura Stefano Patuanelli.

La Cantina vinicola Barberani, vanta 60 anni di storia da tre generazioni, produce vini certificati Bio e Vegan ispirati dalla filosofia biodinamica. "La nostra azienda coniuga i principi dell'agricoltura biologica con la propria filosofia di esaltare il meglio del territorio", spiegano i fratelli Barberani per poi aggiungere: "Si è fatto molto di più di quanto effettivamente richiesto dai disciplinari Bio e Vegan nel diminuire l'uso di rame e zolfo nei vigneti, sino a ridurre drasticamente le quantità legalmente consentite e optando per l'utilizzo di prodotti naturali alternativi per aumentare la forza e la durata delle viti. Tutti gli sforzi sono concentrati nel garantire che ogni singolo grappolo coltivato sia totalmente naturale. Si lavora con il massimo rispetto dell'ambiente circostante, dalla potatura e interramento degli scarti all'antica tecnica di utilizzare il sovescio con cereali, fertilizzanti organici e trattamenti a base vegetale".

Dopo Barberani, al secondo posto l'Azienda Agricola Iori S.R.L.

di Avezzano (L'Aquila) e al terzo la Società Agricola Cupidi Alessio e Leonardi Roberta S.S. di Gallese (Viterbo). Ma sono altre tre le aziende umbre che sono rientrate comunque tra le prime 100: la Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia , Bea Paolo di Montefalco e Arnaldo Caprai Società Agricola Srl di Montefalco . (ANSA).