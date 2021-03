On-line sedute Assemblea legislativa nella lingua dei segni

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - Disponibili su YouTube https://youtu.be/zSxlRjxacoE(link is external) - https://youtu.be/DL7Cy00nSC0(link is external) e sul sito istituzionale Alumbria.it le sintesi delle sedute d'Aula del 18 e 23 febbraio con la traduzione nella lingua dei segni italiana (Lis).

Attivando la funzione "sottotitoli" di YouTube è possibile seguire il programma anche in lettura.

Il video è curato dall'Ufficio stampa e dal Centro video dell'Assemblea legislativa e rientra nelle attività di informazione istituzionale tradotta nella lingua dei segni italiana previste dalla convenzione siglata dall'Assemblea legislativa dell'Umbria e dall'Ente nazionale sordi-Umbria.

(ANSA).