Nuova identità visiva per l'Università degli Studi di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - Come un "nuovo volto della tradizione" è stata presentata la nuova identità visiva dell'Università degli Studi di Perugia, tra storia, contemporaneità ed internazionalità. Con l'obiettivo di dare senso all'identità e ai valori di uno degli atenei più antichi al mondo.

"UNIPG 1308", con il riferimento numerico anche all'anno fondativo, permette così di "scindere l'autorevolezza e la tradizione dello storico sigillo con l'innovazione e la contemporaneità iconica del logotipo" come ha commentato il professore Paolo Belardi, responsabile scientifico della progettazione della nuova identità visiva.

Il marchio creato, che deriva quindi dall'unione del restyling "minimo" fatto al sigillo con la creazione grafica del nuovo logotipo, e l'immagine coordinata dell'Ateneo sono stati illustrati alla presenza del rettore, Maurizio Oliviero, nel corso di un evento in streaming alla comunità accademica e alla cittadinanza.

"Internazionale, giovane ma anche molto gentile" è stata definita dal rettore questa nuova identità visiva che punta quindi soprattutto a veicolare, anche visivamente, il proprio patrimonio di valori: "Riappropriarci di una identità forte anche dal punto di vista grafico significa anche riappropriarci di un senso di orgoglio come comunità universitaria".

Il messaggio che si vuole mandare quindi, per Oliviero, è quello di "ridare un forte valore e senso alla nostra identità, per farne un elemento di riconoscibilità anche all'esterno".

"L'identità visiva oggi per una istituzione come la nostra - ha commentato Oliviero - è anche un linguaggio importante.

Attraverso colori, linee e forme si trasmettono valori identitari. Nel marchio c'è quindi indicato l'anno di fondazione dell'Ateneo ma c'è anche la volontà di dare una percezione di una contemporaneità". (ANSA).