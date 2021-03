Corso Fabesaci su cura e farmaci nell'oftamologia

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - La Scuola di alta formazione Fabesaci (Farmacie per il benessere e la salute dei cittadini) prosegue nella sua attività con un nuovo corso in modalità webinar dedicato alla cura e ai farmaci nell'oftamologia.

Federfarma spiega che i disturbi e i problemi che il farmacista si trova a gestire con questi pazienti sono "numerosi e importanti" per gestire queste problematiche oculari. Il farmacista può indirizzare il paziente verso il rimedio più appropriato rafforzando il concetto di prevenzione e reiterando i consigli per un corretto stile di vita per la salute dell'occhio.

Il corso 'Oftalmologia: il ruolo del farmacista' che si terrà nelle giornate del 10, 12 e 17 marzo, avrà due "qualificati" docenti a livello nazionale, Vittorio Pirani e Michele Nicolai, entrambi dirigenti medici presso la Clinica oculistica dell'Azienda ospedaliera universitaria ospedali Riuniti di Ancona. Dopo gli "ottimi risultati", in termini di partecipazione, dei corsi svolti nel 2019 e nel 2020 (nonostante l'emergenza coronavirus) con oltre 300 farmacisti che hanno preso parte alle lezioni, la Scuola di alta formazione, nata nel 2019 su iniziativa di Federfarma Umbria, nonché dalle relative associazioni provinciali, e presieduta dal prof. Luca Ferrucci docente di Economia e management delle imprese dell'Università degli Studi di Perugia, lancia questo secondo corso "targato" 2021, dopo quello già in essere dedicato alla privacy in farmacia. (ANSA).