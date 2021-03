ANSA-IL-PUNTO/ COVID: continua calo attuali positivi Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - Dopo un giorno di 'pausa', ieri, tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 7.938, 161 in meno di martedì in base ai dati sul sito della Regione. Un andamento che si riscontra da qualche giorno.

L'Umbria è ora tutta 'arancione' dopo diversi giorni nei quali l'intera provincia di Perugia e un comune di quella di Terni erano stati 'rossi' per limitare la diffusione dei contagi.

Oggi intanto fanno segnare un calo anche i ricoverati nei reparti ordinari, 514, dieci in meno, mentre sono cinque in più, 83, quelli in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 301 nuovi positivi, cinque morti e 457 guariti.

Sono stati analizzati 4.247 tamponi e 3.382 test antigenici.

Il tasso di positività totale è del 3,9 per cento (ieri 4,4) e del 7 per cento (ieri 7,7) sui soli molecolari.

Sul fronte vaccinazioni - secondo i numeri aggiornati dal Ministero della Salute - sono state somministrate 53.602 dosi delle 87.035 consegnate, il 61.6%. In questo ambito la Direzione generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia ha annunciato che con l'arrivo delle nuove dosi verrà completata la vaccinazione del personale dipendente entrò il 12 marzo, amministrativi, operatori tecnici, cuochi e portieri ma anche personale delle imprese private esterne che operano all'interno della struttura.

Comprese le associazioni in convenzione che si occupano del trasporto sanitario dei pazienti. (ANSA).