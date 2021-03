Camera di commercio per sostegno alle imprese verso il digitale

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - Il Pid, Punto di Impresa Digitale della Camera di commercio dell'Umbria, per il ciclo "I Giovedì di Eccellenze in Digitale" ha organizzato per giovedì 4 marzo (ore 14-15.30) un webinar gratuito sul digital marketing, focalizzato sul tema "Instagram e Pinterest per le Pmi - Strumenti visual per il business a confronto: differenze, potenzialità ed utilizzo".

Il webinar, che potrà essere seguito esclusivamente in diretta YouTube, verrà realizzato a cura dei digital promoter del Pid con la regia della sede di Perugia.

"Eccellenze in Digitale" - spiega l'ente camerale - è un programma pensato da Unioncamere, con il supporto operativo di Google e lo sviluppo dei Pid, Punti di impresa digitali, delle Camere di commercio, che intende raccontare la cultura dell'innovazione e offrire un sostegno concreto alle imprese nello sviluppo delle proprie competenze digitali in grado di cogliere le innumerevoli opportunità legate a un utilizzo efficace degli strumenti on line.

La novità di Eccellenze in Digitale per il 2021 è l'estensione della platea cui si rivolge, non più solo imprenditori ma anche dipendenti, collaboratori, tirocinanti, liberi professionisti, ma anche studenti e disoccupati.

Il webinar di giovedì 4 marzo consentirà di allargare lo sguardo su social media tra i più utilizzati.

Instagram ormai si qualifica come il social media ideale per costruire una community. Alle aziende partecipanti sarà indicato il modo migliore di presidiare questo strumento, mostrando e vendendo i propri prodotti, creando contenuti di valore e di interesse per la propria audience.

Seconda parte del webinar dedicata all'uso di Pinterest per creare bacheche in cui catalogare le immagini presenti nelle proprie pagine web, ispirare gli utenti e portare traffico al proprio sito internet.

Per iscriversi accedere al seguente link e per maggiori informazioni contattare pid.pg@umbria.camcom.it. (ANSA).