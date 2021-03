Assemblea Umbria approva la manovra di bilancio

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza (12 sì di Lega, FdI, FI, Tesei per l'Umbria e otto no di Pd, M5S, Patto civico, Misto) le Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023, le Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021) e il Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023.

Prima del voto complessivo sui tre atti della manovra di bilancio, l'Aula ha dato il libera ad alcuni emendamenti. Respinte invece delle proposte di modifica e bocciati i cinque ordini del giorno presentati dai gruppi di minoranza. (ANSA).