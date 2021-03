Ripresa circolazione mezzi pesanti su valico Somma

(ANSA) - TERNI, 01 MAR - E' ripresa la circolazione dei mezzi pesanti sulla strada statale Flaminia, in corrispondenza del valico della Somma, tra Spoleto e Terni. Lo riferisce l'Anas, che lo scorso 15 novembre aveva disposto la chiusura provvisoria e parziale del traffico dopo un controllo periodico programmato che aveva evidenziato la necessità di un intervento di ripristino sul viadotto 'Acquaiura'.

Il cantiere ha riguardato, in particolare, il consolidamento dell'impalcato e di alcuni elementi strutturali per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nel frattempo Anas ha avviato la progettazione di un intervento complessivo di risanamento e miglioramento sismico di questo e di altri cinque viadotti lungo la tratta, per un investimento complessivo di circa 17 milioni di euro. Gli interventi sono tutti in fase di progettazione esecutiva e i lavori potranno essere avviati a partire da maggio.

Sullo stesso tratto, tra Spoleto e Terni, Anas è inoltre impegnata nella progettazione dei lavori di miglioramento del tracciato che riguardano, in particolare, 10 interventi del valore complessivo di 14,3 milioni di euro. Tre progetti sono già ultimati e in fase di approvazione. Per gli altri sono in corso le indagini geologiche ed è previsto il completamento dei progetti entro agosto. (ANSA).