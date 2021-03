Pasticci assume guida Malattie infettive Terni

(ANSA) - TERNI, 01 MAR - Primo giorno di lavoro, oggi, per la professoressa Maria Bruna Pasticci, nuova direttrice della Struttura complessa di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera Santa di Terni. Subentra al dottor Michele Palumbo, facente funzione da oltre un anno.

Per l'occasione, la direzione del Santa Maria ha organizzato una breve cerimonia con il passaggio di consegne. Il dottor Palumbo ha simbolicamente consegnato alla nuova direttrice la targa della Stella d'oro, che l'azienda ospedaliera ha ricevuto dal Comune di Terni e dalla Pro Loco di Miranda nel dicembre scorso come riconoscimento per il lavoro degli operatori sanitari durante la pandemia.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre alla professoressa Pasticci e al dottor Palumbo, il direttore generale del Santa Maria Pasquale Chiarelli, il direttore sanitario Sandro Vendetti e la dottoressa Cinzia Di Giuli, sempre del reparto di Malattie infettive.

"La professoressa Pasticci - hanno sottolineato il direttore generale Chiarelli e quello sanitario Vendetti - trova una squadra molto coesa e con grandi professionalità, e siamo certi che proseguirà lungo queste direttive. A causa della pandemia, la struttura complessa di Malattie infettive ha dovuto potenziare la propria capacità dei servizi: su questo fronte la direzione è intenzionata a procedere verso un percorso di stabilizzazione del personale".

Da questo punto di vista, dal primo aprile la dottoressa Lavinia Maria Saraca verrà assunta a tempo indeterminato.

