Gettano bottiglia con cocaina, arrestati

(ANSA) - TERNI, 01 MAR - Due albanesi diciannovenni, risultati irregolari in Italia ed incensurati, sono stati arrestati a Terni dalla polizia per detenzione e spaccio. Sono stati notati dalla squadra antidroga della squadra mobile nella zona di Borgo Rivo, a bordo della loro auto, gettare una bottiglia di alluminio dal finestrino, facendola finire tra la boscaglia. Una volta recuperata gli agenti vi hanno trovato all'interno 15 involucri di cocaina.

Seguiti a distanza, sono stati visti poi cedere una dose ad un italiano che, fermato e trovato in possesso della droga - riferiscono gli investigatori -, ha confermato l'acquisto. Una volta raggiunti, i due giovani sono stati fermati e trovati in possesso di alcune centinaia di euro. Nella successiva perquisizione domiciliare in un appartamento del centro, gli agenti hanno trovato altre 2 mila euro, considerati probabile provento dell'attività di spaccio, dato che nessuno dei due lavora.

Dopo la direttissima e la convalida dell'arresto, sono stati entrambi immediatamente espulsi. (ANSA).