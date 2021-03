Continua discesa attualmente positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAR - Tornano sotto quota 8 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 7.998, 143 meno di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione. Tornano però a crescere i ricoverati in ospedale, 524, nove in più, 79 dei quali, due in più, in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno ci sono stati 79 nuovi positivi, 216 guariti e sei morti.

Sono stati analizzati 864 tamponi e 433 test antigenici. Il tasso di positività è del 6 per cento sul totale (7,79 lo stesso giorno di una settimana fa) e del 9,1 sui soli molecolari (era 15,3). (ANSA).