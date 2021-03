ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, ancora guariti più nuovi casi

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAR - Ancora un giorno con più guariti dal Covid di nuovi casi accertati in Umbria. Dove tornano sotto quota 8 mila gli attualmente positivi, oggi 7.998, 143 meno di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione.

Tornano però a crescere i ricoverati in ospedale, 524, nove in più, 79 dei quali, due in più, in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno ci sono stati 79 nuovi positivi, 216 guariti e sei morti.

Sono stati analizzati 864 tamponi e 433 test antigenici. Il tasso di positività è del 6 per cento sul totale (7,79 lo stesso giorno di una settimana fa) e del 9,1 sui soli molecolari (era 15,3).

Per quanto riguarda le vaccinazioni, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, sono state somministrate 47.852 delle 82.735 dosi consegnate. Cioè il 57.8% del totale.

(ANSA).