Via prenotazioni vaccino Covid personale scuole 55-65 anni

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Da lunedì 1 marzo, alle 15, partiranno le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid anche per il personale scolastico delle scuole statali con età compresa tra 55 e 65 anni e per i dirigenti scolastici.

La annunciato la Regione Umbria che, non appena ricevuti gli elenchi ufficiali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto ad avviare le operazioni. ️Le modalità sono le stesse in vigore per le altre categorie: ️il portale dedicato e ️presso le farmacie. ️Gli insegnanti e i dirigenti riceveranno anche la notifica sull'App IO. (ANSA).